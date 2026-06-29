Alemania, el primer grande eliminado del Mundial 2026; lo vence Paraguay en penales

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, logró lo inesperado en su primera participación en una Copa del Mundo desde 2010 con atajadas de su guardameta a los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

El defensor José Canale anotó el tanto del triunfo desde el punto blanco (4-3), tras un partido que quedó igualado 1-1 en el tiempo regular gracias a anotaciones de la joya albirroja, Julio Enciso (42'), y Havertz (54').

Los tetracampeones del mundo, que superaron esta edición la fase de grupos por primera vez desde que alzaron la cuarta corona en 2014, perdieron por primera vez una tanda de penales en un Mundial.

En el alargue, el primero del certamen, hubo un momento de gran suspenso cuando el defensor alemán Jonathan Tah (102') anotó un tiro de esquina.

Pero el árbitro marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación por considerar que hubo una falta de Waldemar Anton sobre Gill antes del cabezazo de Tah.