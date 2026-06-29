La fase de grupos terminó y eso solo significa una cosa: la Copa Mundial 2026 ha entrado en su etapa más emocionante, la fase eliminatoria. Aquí, a diferencia de la primera ronda del torneo, un solo gol puede definir si una selección continúa en la competencia o queda eliminada. A partir de este momento, ya no hay margen de error.
Así se moverá la fase eliminatoria de la Copa Mundial 2026: ¿qué sigue para México?
Calendariza tus próximos 21 días, porque todavía quedan muchos partidos antes de conocer a la selección que se coronará campeona de la Copa Mundial 2026.
lun 29 junio 2026 11:22 AM
La fase de grupos terminó y eso solo significa una cosa: la Copa Mundial 2026 ha entrado en su etapa más emocionante, la fase eliminatoria. Aquí, a diferencia de la primera ronda del torneo, un solo gol puede definir si una selección continúa en la competencia o queda eliminada. A partir de este momento, ya no hay margen de error.
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Eso sí, los partidos continuarán, por ahora, con la misma frecuencia que durante la fase de grupos. Recordemos que esta es la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones y un total de 104 partidos.
Para que no te pierdas ningún encuentro, aquí te dejamos el calendario de la fase eliminatoria de la Copa Mundial 2026.
Calendario dieciseisavos de final
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega (Arlington, Texas), 11:00 a.m.
- Francia vs. Suecia (East Rutherford, Nueva Jersey), 3:00 p.m.
- México vs. Ecuador (Ciudad de México), 7:00 p.m
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo (Atlanta), 10:00 a.m.
- Bélgica vs. Senegal (Seattle), 2:00 p.m.
- Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina (Santa Clara, California), 6:00 p.m.
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria (Inglewood, California), 1:00 p.m.
- Portugal vs. Croacia (Toronto), 5:00 p.m.
- Suiza vs. Argelia (Vancouver, Canadá), 9:00 p.m.
Viernes 3 de julio
- Australia vs. Egipto (Arlington, Texas), 12:00 p.m.
- Argentina vs. Cabo Verde (Miami Gardens, Florida), 4:00 p.m.
- Colombia vs. Ghana (Kansas City, Misuri), 7:30 p.m.
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Calendario octavos de final
Sábado 4 de julio
- Sudáfrica/Canadá vs. Países Bajos/Marruecos (Houston)
- Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia (Filadelfia)
Domingo 5 de julio
- Brasil/Japón vs. Costa de Marfil/Noruega (East Rutherford, Nueva Jersey)
- México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo (Ciudad de México)
Lunes 6 de julio
- Portugal/Croacia vs. España/Austria (Arlington, Texas)
- Estados Unidos/Bosnia-Herzegovina vs. Bélgica/Senegal (Seattle)
Martes 7 de julio
- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto (Atlanta)
- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana (Vancouver, Canadá)
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