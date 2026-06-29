Eso sí, los partidos continuarán, por ahora, con la misma frecuencia que durante la fase de grupos. Recordemos que esta es la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Para que no te pierdas ningún encuentro, aquí te dejamos el calendario de la fase eliminatoria de la Copa Mundial 2026.

Ya no hay margen de error y un solo partido puede definir el futuro de cada selección. (Fotografía: Charlotte Wilson/Getty Images)

Calendario dieciseisavos de final

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega (Arlington, Texas), 11:00 a.m.

Francia vs. Suecia (East Rutherford, Nueva Jersey), 3:00 p.m.

México vs. Ecuador (Ciudad de México), 7:00 p.m

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (Atlanta), 10:00 a.m.

Bélgica vs. Senegal (Seattle), 2:00 p.m.

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina (Santa Clara, California), 6:00 p.m.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria (Inglewood, California), 1:00 p.m.

Portugal vs. Croacia (Toronto), 5:00 p.m.

Suiza vs. Argelia (Vancouver, Canadá), 9:00 p.m.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto (Arlington, Texas), 12:00 p.m.