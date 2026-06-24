La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa y esta vez es el turno de que los pilotos demuestren de qué están hechos en el Circuito Red Bull Ring para el Gran Premio de Austria este fin de semana. Para que no te pierdas la actividad de la máxima categoría del automovilismo te decimos los horarios y dónde ver desde México.
Todo sobre el GP de Austria: a qué hora y dónde ver en vivo la carrera de este fin de semana
Esta será una gran oportunidad para que Kimi Antonelli de Mercedes recupere el podio luego de quedar fuera de la carrera en Barcelona, lo que benefició al británico Lewis Hamilton para alzar el trofeo de la carrera pasada.
Este circuito tiene una longitud de 4,326 km y se correrán 71 vueltas. Acá, el tiempo de vuelta más rápido es de 1:07.924 y es de el australiano Oscar Piastri.
Horarios del GP de Austria
Práctica 1: viernes 26 de junio a las 05:30 am, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 26 de junio a las 09:00 am, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 27 de junio a las 04:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 27 de junio a las 08:00 am, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 28 de junio a las 07:00 am, tiempo centro de México.
Dónde verlo desde México
Como cada carrera, podrás seguir la transmisión a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y F1TV Pro.
Cómo va el Campeonato 2026
Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos
Andrea Kimi Antonelli: 156 puntos
Lewis Hamiton: 115 puntos
George Russell: 106 puntos
Charles Leclerc: 75 puntos
Lando Norris: 73 puntos
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores
Mercedes: 262 puntos
Ferrari: 190 puntos
McLaren: 143 puntos
Red Bull: 92 puntos
Alpine: 51 puntos
Circuito Red Bull Ring
Aunque es un circuito pequeño, el Red Bull Ring está lleno de adrenalina en una vuelta corta. La primera mitad destaca por su potencia, con los monoplazas acelerando a fondo en tres rectas separadas por curvas. En la otra parte, a medida que los pilotos descienden, el circuito se convierte en un tobogán donde los autos pasan en una serie de curvas rápidas.
Su primer Gran Premio fue en 1997, un año después de la inauguración del A1-Ring, así llamado en ese entonces. Jacques Villeneuve ganó la carrera, en medio de accidentes y despedidas de otros pilotos.