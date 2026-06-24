Esta será una gran oportunidad para que Kimi Antonelli de Mercedes recupere el podio luego de quedar fuera de la carrera en Barcelona, lo que benefició al británico Lewis Hamilton para alzar el trofeo de la carrera pasada.

Este circuito tiene una longitud de 4,326 km y se correrán 71 vueltas. Acá, el tiempo de vuelta más rápido es de 1:07.924 y es de el australiano Oscar Piastri.

Horarios del GP de Austria

Práctica 1: viernes 26 de junio a las 05:30 am, tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 26 de junio a las 09:00 am, tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 27 de junio a las 04:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 27 de junio a las 08:00 am, tiempo centro de México.

Carrera: domingo 28 de junio a las 07:00 am, tiempo centro de México.

Dónde verlo desde México

Como cada carrera, podrás seguir la transmisión a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y F1TV Pro.

Cómo va el Campeonato 2026

Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos

Andrea Kimi Antonelli: 156 puntos

Lewis Hamiton: 115 puntos

George Russell: 106 puntos

Charles Leclerc: 75 puntos

Lando Norris: 73 puntos

Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores

Mercedes: 262 puntos

Ferrari: 190 puntos

McLaren: 143 puntos

Red Bull: 92 puntos

Alpine: 51 puntos

Circuito Red Bull Ring

Aunque es un circuito pequeño, el Red Bull Ring está lleno de adrenalina en una vuelta corta. La primera mitad destaca por su potencia, con los monoplazas acelerando a fondo en tres rectas separadas por curvas. En la otra parte, a medida que los pilotos descienden, el circuito se convierte en un tobogán donde los autos pasan en una serie de curvas rápidas.

Su primer Gran Premio fue en 1997, un año después de la inauguración del A1-Ring, así llamado en ese entonces. Jacques Villeneuve ganó la carrera, en medio de accidentes y despedidas de otros pilotos.