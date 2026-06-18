Quién es Andrea Kimi Antonelli, la promesa de Mercedes que ha robado los reflectores del podio en la F1

Un salto muy grande en un periodo corto de tiempo no es una tarea sencilla para los pilotos de Fórmula 1 . Sin embargo, hay casos de éxito de jóvenes promesas que llegan a la parrilla a poner emociones y demostrarnos que, con esfuerzo y dedicación los sueños se cumplen, tal es el caso de Andrea Kimi Antonelli de la escudería Mercedes.
F1: Quién es Kimi Antonelli, la promesa de Mercedes que ha robado los reflectores del podio
En tan solo los primeros meses de la actual temporada se posicionó como el piloto estrella de la parrilla, pues a su corta edad de 19 años lidera el Campeonato de Pilotos con 156 puntos, por encima del británico Lewis Hamilton de Ferrari con 115 puntos y de su coequipero George Russell, quien tiene 106 puntos hasta el momento.
Evolución y primeros años en el automovilismo
Antonelli, nacido el 25 de agosto de 2006 e hijo del piloto de autos deportivos Marco, fue descubierto por Mercedes durante su carrera en el karting, donde alzó una reconocida cantidad de trofeos por victorias. Fue a los 15 años cuando debutó en las carreras de coches y posteriormente obtuvo los títulos en los campeonatos ADAC F4 (2022) y en Fórmula Regional de Oriente Medio y Europa (2023).
El paso lógico para cualquier piloto que ha demostrado un gran desempeño en sus inicios es la F3, pero la escudería Mercedes estudió el caso de Antonelli y puso los ojos sobre él, lo que le permitió el ascenso a la F2 y saltarse un escalón en la jerarquía.
A mitad de temporada de F2 y sumando puntos de manera constante para su equipo, comenzó a mostrarse mucho más de lo que era capaz y al mismo tiempo que cumplía con la confianza que la cazatalentos de Mercedes Gwem Lagrue y el jefe de Mercedes Toto Wolff depositaron en él.
Su llegada a Fórmula 1
El nombre de Andrea Kimi Antonelli llegó junto con otros a la parrilla de la categoría reina del automovilismo, pero sobresalió rápidamente tras la gran noticia de que sería coequipero del británico George Russell.
Al poco tiempo de cumplir 18 años y durante el Gran Premio de Italia, cuna de Antonelli, se anunció que llegaría a Mercedes para sustituir al siete veces campeón del mundo Hamilton, mismo que se uniría a Ferrari.
Por supuesto, para Mercedes fue difícil encontrar a un sucesor a la altura de Hamilton, pero pese a altibajos en el rendimiento de Antonelli en su primera temporada de F1, terminó con tres podios y 150 puntos, algo que le dio el pase automático a su futuro en la categoría.
Competir para Mercedes es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad y un privilegio