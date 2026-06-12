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"Hemos trabajado duro", dice Cristiano Ronaldo listo para su sexto Mundial

El astro de 41 años asegura que la selección de Portugal hará un buen trabajo en el torneo que se disputa desde el jueves 11 de junio. Esto fue lo que dijo.
vie 12 junio 2026 10:05 AM
“Hemos trabajado duro”, dice Cristiano Ronaldo listo para su sexto Mundial
Cristiano Ronaldo. (Carlos Rodrigues/Getty Images)

El astro portugués Cristiano Ronaldo dijo sentirse muy positivo al poner rumbo al Mundial 2026 junto a sus compañeros de selección este viernes, desde Lisboa.

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"Abordamos esta competición con mucha esperanza", dijo el cinco veces galardonado Balón de Oro de 41 años, durante su primera intervención ante los medios desde el inicio de la concentración de preparación mundialista de la Seleçao.

"La preparación ha sido muy buena, cansada, porque hemos trabajado duro", añadió el capitán de Portugal, quien dijo sentirse físicamente bien.

Haremos un buen torneo
Cristiano Ronaldo

Aseguró que es muy positivo y que las cosas van a ir bien. “Haremos un buen torneo", afirmó la superestrella, que se prepara a disputar su sexto Mundial.

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"Esta es una muy buena generación (...) que va a dar muchas alegrías a los portugueses", comentó CR7 sobre la convocatoria de Portugal para el Mundial 2026.

"Lo más importante es empezar bien, con el primer partido, y encadenar con el segundo y el tercero... terminar primeros de grupo y, a partir de ahí, avanzar partido a partido", añadió.

Portugal entrará en liza en el Mundial el 17 de junio contra RD Congo, antes de medir fuerzas contra Colombia y Uzbekistán en el Grupo K.

La Seleçao ha disputado dos amistosos de preparación contra Chile y Nigeria, ambos ganados por 2-1 pero sin goles de Ronaldo.

Con información de AFP

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Cristiano Ronaldo Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Portugal
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