Otra vez Neymar… descartado para el último amistoso de Brasil rumbo al Mundial 2026

El futbolista de 34 años sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la Seleçao en el Mundial.

"El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland" y "se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física", dijo la CBF.

Máximo goleador de la Canarinha con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

Tras su amistoso con Egipto el sábado, la Seleçao se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Con información de AFP