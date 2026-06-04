Si estabas esperando ver a Neymar previo al Mundial 2026, tenemos malas noticias para ti, pues el astro brasileño no jugará el último amistoso de Brasil contra Egipto en Cleveland rumbo al gran torneo internacional con el fin de mantener su recuperación de una lesión.
Otra vez Neymar… descartado para el último amistoso de Brasil rumbo al Mundial 2026
El astro brasileño no estará presente en el último partido de preparación de su selección previo al torneo mundial. Esta es la razón.
jue 04 junio 2026 01:04 PM
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El futbolista de 34 años sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la Seleçao en el Mundial.
"El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland" y "se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física", dijo la CBF.
Por si no lo viste:
Máximo goleador de la Canarinha con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.
Tras su amistoso con Egipto el sábado, la Seleçao se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.
Con información de AFP
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