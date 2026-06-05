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Zverev derrota a Mensik y pasa a la final de Roland Garros 2026

El tenista alemán irá en busca de su primer título del famoso Grand Slam y se enfrentará a Flavio Cobolli, tras un cómodo pase automático por enfermedad de su rival y compatriota Matteo Arnaldi.
vie 05 junio 2026 11:00 AM
Zverev derrota a Mensik y pasa a la final de Roland Garros
Alexander Zverev. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

El alemán Alexander Zverev está ya a solo una victoria de su primer título del Grand Slam, después de clasificarse este viernes a la final de Roland Garros con una victoria en cuatro sets sobre el checo Jakub Mensik, por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3.

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En un duelo de tres horas y un minuto, el alemán de 29 años, número tres mundial, no se dejó sorprender por uno de los jóvenes (20 años) más prometedores del circuito, que es 27º del ranking y que venía de firmar grandes partidos para superar al ruso Andrey Rublev en octavos de final y al brasileño João Fonseca en cuartos.

El adversario de Zverev en la pugna final por la Copa de los Mosqueteros será el italiano Flavio Cobolli (14º), tras clasificarse a la final del torneo parisino sin jugar, por la baja por enfermedad de su compatriota Matteo Arnaldi (104), con el que debía enfrentarse este viernes.

Zverev vivirá el domingo su segunda final en Roland Garros y la cuarta de su carrera en un Grand Slam, donde todavía no ha conseguido levantar el trofeo al caer en las tres anteriores.

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La primera que alcanzó fue en el Abierto de Estados Unidos 2020, y perdió entonces en cinco sets, desaprovechando una ventaja de dos mangas a cero, ante el austríaco Dominic Thiem.

En 2024 llegó a la final en Roland Garros, donde se puso dos sets a uno arriba, antes de perder igualmente, en ese caso ante el español Carlos Alcaraz.

Su último revés en la final de un grande fue a principios de 2025, en el Abierto de Australia, cuando cayó en tres sets ante el italiano Jannik Sinner.

Con información de AFP

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