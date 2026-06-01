No es una regla escrita, pero es cierto que los Grand Slams suelen ser dominados por un grupo reducido de jugadores. En su momento fueron Nadal, Djokovic y Federer; hoy en día, aunque con una nueva generación tomando protagonismo, siguen destacando nombres como Djokovic, Alcaraz y Sinner. Sin embargo, algo cambió este año y ninguno de ellos continúa en Roland Garros para pelear por el título.
Con solo un jugador del Top 5 de la ATP, ¿quién podría ganar Roland Garros?
No es una regla escrita, pero es cierto que los Grand Slams suelen ser dominados por un grupo reducido de jugadores. En su momento fueron Nadal, Djokovic y Federer; hoy en día, aunque con una nueva generación tomando protagonismo, siguen destacando nombres como Djokovic, Alcaraz y Sinner. Sin embargo, algo cambió este año y ninguno de ellos continúa en Roland Garros para pelear por el título.
Recordemos que el pasado abril Carlos Alcaraz anunció que no defendería su título de campeón de Roland Garros. Eso dejaba dos grandes candidatos: Jannik Sinner y Novak Djokovic. Sin embargo, ninguno logró mantenerse en carrera.
Primero fue el italiano, que cayó en la segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Después llegó la sorpresa de Novak Djokovic, quien el viernes pasado fue derrotado por el joven João Fonseca.
En el tenis, como en la vida, nada está escrito. Pero esta situación deja dos preguntas importantes: si no será Sinner, ni Alcaraz, ni Djokovic, ¿quién ganará Roland Garros? Y, sobre todo, ¿será este el año de Alexander Zverev?
Un Roland Garros como ningún otro
Este Grand Slam ha sido calificado por muchos como el torneo masculino más extraño de este siglo. Y cuando uno comienza a preguntarse quién podría levantar el trofeo, la respuesta no resulta nada clara.
Mientras algunos apuestan por nombres conocidos como Zverev, quien ya sabe lo que es disputar una final en Roland Garros, otros ponen sus fichas en rostros mucho más nuevos, como João Fonseca, que hizo temblar a Djokovic. Sin embargo, hay varias opciones más que los expertos consideran candidatas al título.
Alexander Zverev
El alemán es uno de los grandes contendientes. En los últimos años ha estado cerca, pero sus esfuerzos no han sido suficientes para conquistar el torneo.
Con Alcaraz y Sinner fuera del cuadro, Zverev se convierte en uno de los principales favoritos para levantar la Copa de los Mosqueteros. Además, la tierra batida es una superficie que se le da especialmente bien: cuatro de sus siete títulos de Masters 1000 han llegado precisamente sobre polvo de ladrillo.
Félix Auger-Aliassime
El canadiense, actualmente sexto en el ranking mundial, tiene el potencial para alcanzar la primera final de Grand Slam de su carrera.
Es bien sabido que se siente más cómodo en superficies duras, pero con el panorama tan abierto en París, podría aprovechar la oportunidad para firmar una actuación destacada y colarse hasta la final.
Flavio Cobolli
El italiano, actual ganador del Abierto Mexicano de Tenis, posee una gran capacidad para golpear la pelota y destaca especialmente desde el fondo de la cancha, una característica que encaja perfectamente con la exigencia de la tierra batida.
Además, el jugador de 24 años fue una pieza importante para que Italia defendiera con éxito su título de la Copa Davis el pasado noviembre, ganando todos sus partidos y demostrando que sabe manejar la presión en los momentos importantes.
Frances Tiafoe
Frances Tiafoe superó un agotador partido a cinco sets en la segunda ronda ante Hubert Hurkacz, pero su potente servicio siempre lo convierte en una amenaza.
El estadounidense alcanzó por primera vez los cuartos de final de Roland Garros hace un año. Sin embargo, la tierra batida sigue siendo, probablemente, la superficie que menos favorece su estilo de juego.
João Fonseca
El brasileño ya suma dos títulos ATP y confirmó su enorme potencial al derrotar a Djokovic. Además, su victoria sobre Casper Ruud en la cuarta ronda le ha dado una dosis extra de confianza para seguir soñando con llegar a las instancias decisivas del torneo.
Sea cual sea el desenlace, estamos frente a un momento único en el que varios jugadores tienen una oportunidad real de cumplir el sueño de conquistar su primer Grand Slam.