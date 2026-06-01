Recordemos que el pasado abril Carlos Alcaraz anunció que no defendería su título de campeón de Roland Garros. Eso dejaba dos grandes candidatos: Jannik Sinner y Novak Djokovic. Sin embargo, ninguno logró mantenerse en carrera.

Primero fue el italiano, que cayó en la segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Después llegó la sorpresa de Novak Djokovic, quien el viernes pasado fue derrotado por el joven João Fonseca.

En el tenis, como en la vida, nada está escrito. Pero esta situación deja dos preguntas importantes: si no será Sinner, ni Alcaraz, ni Djokovic, ¿quién ganará Roland Garros? Y, sobre todo, ¿será este el año de Alexander Zverev?

Estamos frente a un momento único en el que varios jugadores tienen una oportunidad real de cumplir el sueño de conquistar su primer Grand Slam. (Fotografía: Clive Brunskill)

Un Roland Garros como ningún otro

Este Grand Slam ha sido calificado por muchos como el torneo masculino más extraño de este siglo. Y cuando uno comienza a preguntarse quién podría levantar el trofeo, la respuesta no resulta nada clara.

Mientras algunos apuestan por nombres conocidos como Zverev, quien ya sabe lo que es disputar una final en Roland Garros, otros ponen sus fichas en rostros mucho más nuevos, como João Fonseca, que hizo temblar a Djokovic. Sin embargo, hay varias opciones más que los expertos consideran candidatas al título.