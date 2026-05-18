Después de 3 años, Neymar estará de vuelta con su selección

El atacante de 34 años disputará su cuarta Copa del Mundo y vuelve a la selección después de haber jugado su último partido con Brasil en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión durante un encuentro de las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay.

Después de casi tres años fuera por lesión, Neymar vuelve a la Canarinha rumbo al Mundial 2026. (Fotografía: Pedro Vilela)

Durante la presentación oficial de la lista en el Museo do Amanhã, en Río de Janeiro, Ancelotti explicó que el cuerpo técnico siguió de cerca la evolución física de Neymar antes de tomar la decisión.

“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período él jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante”, señaló el técnico italiano.

La convocatoria también cuenta con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos, quienes apuntan a liderar a una selección brasileña que busca recuperar el protagonismo mundial bajo el mando de Ancelotti.

Ancelotti también llamó a Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos. (Fotografía: Rich Storry)

Entre las sorpresas destaca también el regreso de Casemiro al mediocampo y la inclusión de Endrick, quien logró meterse en la lista tras una destacada etapa reciente en el Olympique de Lyon.