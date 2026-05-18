El regreso de Neymar a la selección brasileña ya es oficial. Carlo Ancelotti incluyó al delantero del Santos en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026, marcando así su vuelta a la Canarinha tras una larga ausencia por lesión.
Neymar está de vuelta para el Mundial 2026, el último de su carrera.
Después de 3 años, Neymar estará de vuelta con su selección
El atacante de 34 años disputará su cuarta Copa del Mundo y vuelve a la selección después de haber jugado su último partido con Brasil en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión durante un encuentro de las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay.
Durante la presentación oficial de la lista en el Museo do Amanhã, en Río de Janeiro, Ancelotti explicó que el cuerpo técnico siguió de cerca la evolución física de Neymar antes de tomar la decisión.
“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período él jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante”, señaló el técnico italiano.
La convocatoria también cuenta con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos, quienes apuntan a liderar a una selección brasileña que busca recuperar el protagonismo mundial bajo el mando de Ancelotti.
Entre las sorpresas destaca también el regreso de Casemiro al mediocampo y la inclusión de Endrick, quien logró meterse en la lista tras una destacada etapa reciente en el Olympique de Lyon.
Brasil compartirá el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití en una Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Con información de AFP