Histórica camiseta de Pelé de la final del Mundial de 1958 será subastada en Nueva York

Con solo 17 años marcó dos de los cinco goles con los que la Seleção venció 5-2 a Suecia, el país anfitrión. También se convirtió en el jugador más joven en disputar y marcar en una final de un Mundial, un hito aún vigente.

Sotheby’s exhibirá la camiseta con el número 10 con motivo del Mundial 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La pieza podrá verse a partir del 1 de julio en la nueva sede de la casa de subastas, el Breuer Building, en Manhattan. La venta se abrirá a pujas del 29 de junio al 16 de julio.

Valorada en más de seis millones de dólares, esta prenda podría convertirse en una de las más caras de la historia del futbol, tras la venta récord en 2022 de la camiseta de la Mano de Dios por 9,3 millones de dólares. Esa fue la camiseta que Diego Armando Maradona usó el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante el mítico partido de cuartos de final contra Inglaterra.

Entonces, Argentina se impuso por 2-1 gracias a dos goles legendarios del jugador, uno de ellos con la mano, validado por el árbitro.