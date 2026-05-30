Tras Sinner, Juan Manuel Cerúndolo pasa a octavos de final en Roland Garros

La victoria de Juanma Cerúndolo fue en el super tie-break del quinto set, para imponerse 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en un choque de tercera ronda de 5 horas y 58 minutos de apasionante y extenuante duelo.

Después de la derrota en este sábado de su hermano mayor Francisco Cerúndolo y de Francisco Comesaña, queda además como única presencia de Argentina en los cuadros individuales de Roland Garros, donde el viernes habían quedado eliminados los otros dos tenistas que habían llegado a la tercera ronda, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra.

Para el pequeño de los Cerúndolo, 56º del mundo, este Roland Garros está siendo por ahora un cuento de hadas.

Atrajo la atención mundial con su inesperado triunfo sobre un Sinner que parecía ultrafavorito al título este año en el polvo de ladrillo de París y ahora demostró una enorme sangre fría ante la frescura de un Landaluce que, a sus 20 años, es señalado como uno de los jóvenes que apuntan más alto.