El brasileño Joao Fonseca reconoció que ni él mismo creía posible vencer a Novak Djokovic, una hazaña que consumó este viernes en la tercera ronda de Roland Garros y que parecía todavía más lejana tras perder los dos primeros sets del partido.
“Ni yo me la creí”, dice tenista brasileño que venció a Djokovic en Roland Garros
"Ni yo mismo me creía que podía ganarle. Sobre todo ahí cuando iba dos sets abajo. Era duro jugar contra él con este calor, me estaba destruyendo", contó el tenista de 19 años y 30º del mundo, en su conferencia de prensa posterior al partido, donde se impuso en casi cinco horas y en cinco sets, por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.
"Simplemente, supe mantenerme. Me mantuve concentrado punto a punto, sin pensar en que tenía que ganar tres sets más. Solo pensaba: 'quédate, quédate'. Me di cuenta de que él estaba un poco más cansado y eso me dio un poco más de esperanza", explicó.
Fonseca tiene a Djokovic como uno de sus ídolos y para él era ya un sueño poder enfrentarse a él, como venía afirmando en los últimos días.
"Ha sido un partido increíble. Para mí, simplemente compartir la pista con él ya era una experiencia increíble. Al final del partido me felicitó en portugués. No me acuerdo bien de las palabras exactas, pero dijo algo así como 'Parabéns', que significa felicidades en portugués. Me dijo algo así como 'Sigue así y buena suerte'. Para mí ha sido un placer estar en la pista con él", señaló.
Con las eliminaciones de Djokovic y del número uno mundial Jannik Sinner, que cayó el jueves en segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, el cuadro masculino de Roland Garros ha quedado muy abierto, en una edición en la que además no participa el campeón de las dos ediciones anteriores, el español Carlos Alcaraz, debido a una lesión.
Casper Ruud será el rival de Fonseca en octavos, después de que el noruego, decimosexto del mundo, también ganara una batalla de cinco sets al estadounidense Tommy Paul (21º), por 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/4) y 7-5.
Fonseca también quiso agradecer el apoyo y los ánimos recibidos por parte de los aficionados, especialmente los brasileños.