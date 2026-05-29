“Ni yo me la creí”, dice tenista brasileño que venció a Djokovic en Roland Garros

"Ni yo mismo me creía que podía ganarle. Sobre todo ahí cuando iba dos sets abajo. Era duro jugar contra él con este calor, me estaba destruyendo", contó el tenista de 19 años y 30º del mundo, en su conferencia de prensa posterior al partido, donde se impuso en casi cinco horas y en cinco sets, por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

"Simplemente, supe mantenerme. Me mantuve concentrado punto a punto, sin pensar en que tenía que ganar tres sets más. Solo pensaba: 'quédate, quédate'. Me di cuenta de que él estaba un poco más cansado y eso me dio un poco más de esperanza", explicó.

Fonseca tiene a Djokovic como uno de sus ídolos y para él era ya un sueño poder enfrentarse a él, como venía afirmando en los últimos días.

"Ha sido un partido increíble. Para mí, simplemente compartir la pista con él ya era una experiencia increíble. Al final del partido me felicitó en portugués. No me acuerdo bien de las palabras exactas, pero dijo algo así como 'Parabéns', que significa felicidades en portugués. Me dijo algo así como 'Sigue así y buena suerte'. Para mí ha sido un placer estar en la pista con él", señaló.