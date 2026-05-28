Luego de convertirse en el actual rey de los Masters 1000, todo fanático de Jannik Sinner sabía que el italiano tenía todo para finalmente ganar Roland Garros. El número uno del mundo tenía el camino libre, sin Alcaraz en la cancha, para llegar a la final y probablemente regalarnos otro gran espectáculo como el del año pasado frente al español.
Jannik Sinner queda fuera de Roland Garros en la segunda ronda
Sin embargo, el sueño terminó con la sorpresiva eliminación de Sinner apenas en la segunda ronda del Grand Slam, tras caer frente a Juan Manuel Cerúndolo, jugador argentino y número 56 del ranking ATP.
Sinner llegaba con una racha de 30 victorias consecutivas desde febrero y esta parecía ser su gran oportunidad para conquistar el torneo francés y completar finalmente los cuatro Grand Slams. Sin embargo, todo apunta a que las altas temperaturas de la capital francesa le jugaron en contra durante el partido.
La excusa podría ser que tantas victorias en los Masters 1000 lo dejaron exhausto, pero la realidad es que, como ya mencionamos, la temperatura en París alcanzó los 32°C hacia el final del encuentro. Conforme avanzaba el partido, el italiano lucía cada vez más cansado, buscaba menos las pelotas y recurría constantemente a su saque y volea para acortar los puntos.
Durante el match, Sinner se sentó varias veces para pedir asistencia e incluso salió de la pista por unos momentos. Para el tercer set, el italiano recibió atención médica y añadieron minerales a su bebida, pero ya no logró recuperarse.
Una vez terminado el partido con marcador de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, Sinner declaró: “Hacía calor, pero no un calor loco. Siento que era bastante tolerable jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy, pero pasa”.
Lejos de mostrarse molesto por el desenlace de su participación en Roland Garros, Jannik Sinner felicitó a su oponente, quien mostró un juego bastante sólido, especialmente en el cierre del encuentro.
Aunque es triste despedirse del ‘zorro rojo’ tan temprano en la competencia, Sinner ha demostrado ser uno de los jugadores más consistentes del circuito, así que seguramente lo veremos volver a dominar la cancha, ahora sobre el pasto, en Wimbledon, defendiendo su título.