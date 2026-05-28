Sin embargo, el sueño terminó con la sorpresiva eliminación de Sinner apenas en la segunda ronda del Grand Slam, tras caer frente a Juan Manuel Cerúndolo, jugador argentino y número 56 del ranking ATP.

Sinner llegaba con una racha de 30 victorias consecutivas desde febrero y esta parecía ser su gran oportunidad para conquistar el torneo francés y completar finalmente los cuatro Grand Slams. Sin embargo, todo apunta a que las altas temperaturas de la capital francesa le jugaron en contra durante el partido.

La excusa podría ser que tantas victorias en los Masters 1000 lo dejaron exhausto, pero la realidad es que, como ya mencionamos, la temperatura en París alcanzó los 32°C hacia el final del encuentro. Conforme avanzaba el partido, el italiano lucía cada vez más cansado, buscaba menos las pelotas y recurría constantemente a su saque y volea para acortar los puntos.

Durante el match, Sinner se sentó varias veces para pedir asistencia e incluso salió de la pista por unos momentos. Para el tercer set, el italiano recibió atención médica y añadieron minerales a su bebida, pero ya no logró recuperarse.