“Estamos listos”: dice Infantino a menos de un mes del Mundial 2026

"Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo", señaló el dirigente italo-suizo.

"Más de seis millones de aficionados en los estadios, decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede, en tres países magníficos, y 6.000 millones de personas desde sus casas verán los partidos. Prepárense, nosotros lo estamos", continuó.

"Estamos trabajando en la ceremonia de apertura, en la que celebraremos el futbol pero también la música. Contamos con artistas excepcionales que actuarán en México, Canadá y Estados Unidos para que el futbol y la música unan al mundo", añadió.

Por primera vez en la historia de esta competición, la Copa del Mundo comenzará con tres ceremonias de apertura previas a los primeros partidos de las tres naciones organizadoras: México, Estados Unidos y Canadá.

Con información de AFP