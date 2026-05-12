Sinner iguala récord de victorias consecutivas de Djokovic en Masters 1000

El tenista de 24 años puso fin en dos sets (6-2, 6-3) y una hora y 29 minutos de juego a la aventura romana de Pellegrino, que procedente de la fase previa se plantó en octavos sin haber ganado nunca antes un partido en un Masters 1000.

En cuartos de final, donde se enfrentará al ruso Andrey Rublev (N.14) o al georgiano Nikoloz Basilashvili (N.117), Sinner tendrá la oportunidad de batir el récord y seguir en la pugna por ganar un sexto Masters 1000 consecutivo, tras haberlo hecho en París a finales de 2025 y en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid esta misma temporada.

La última derrota de Sinner en un Masters 1000 se remonta al 5 de octubre de 2025, cuando se vio obligado a abandonar ante el neerlandés Tallon Griekspoor en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai.

El Masters 1000 de Roma es, además, el único que falta en su palmarés e Italia volvería a ver a uno de los suyos ganar en Roma desde Adriano Panatta en 1976.