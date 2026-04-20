Lo que para los actores es el Premio de la Academia, para los deportistas es el Premio Laureus, el máximo galardón que celebra su esfuerzo e impacto en el mundo y que este año reconoció a dos tenistas como los mejores del mundo: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka.
Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se convierten en los deportistas del año
¿Qué son los Premios Laureus?
Desde su primera edición en Mónaco en el 2000, esta premiación celebra algunos de los triunfos deportivos más importantes e inspiradores del año, nominando a aquellas personalidades que hicieron posible estos hitos como Messi, Michael Schumacher y Simone Biles.
La premiación se divide en 7 categorías: deportista masculino, femenino, revelación, de acción, deporte para el bien social y equipo.
Los deportistas del año: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka
Sin embargo, y a pesar de que se consideran todas las disciplinas, el tenis tiene un lugar destacado gracias al esfuerzo de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Naomi Osaka y Serena Williams.
Y no es que se trate de una gran sorpresa, pues aunque hubo otros nombres reconocidos entre los nominados, como el ganador del balón de oro del 2025, Ousmane Dembélé, el sueco Mondo Duplantis ganador del oro olímpico y la cinco veces campeona mundial en atletismo, Sydney McLaughlin-Levrone, Alcaraz y Sabalenka se impusieron ante de ellos.
El camino de Alcaraz y Sabalenka hacia el Premio Laureus
Desde torneos ATP y WTA hasta Grand Slams, Alcaraz y Sabalenka han sumando puntos que los hacen ganadores indiscutibles de los Laureus.
Por el lado de Carlos Alcaraz tenemos 8 títulos: 2 Grand Slams (Roland-Garros y US Open) y 6 títulos ATP. Sabalenka no está muy alejada, consiguiendo el US Open 2025 y 6 títulos WTA.
El resto de ganadores de los Laureus
Con Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka como los Deportistas del año, el resto de categorías incluyó a otros nombres conocidos como Lando Norris como Revelación del Año; Lamine Yamal como Deportista Joven; París Saint - Germain como Mejor Equipo y Nadia Comăneci con el galardón de Trayectoria Deportiva.