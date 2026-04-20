¿Qué son los Premios Laureus?

Desde su primera edición en Mónaco en el 2000, esta premiación celebra algunos de los triunfos deportivos más importantes e inspiradores del año, nominando a aquellas personalidades que hicieron posible estos hitos como Messi, Michael Schumacher y Simone Biles.

La premiación se divide en 7 categorías: deportista masculino, femenino, revelación, de acción, deporte para el bien social y equipo.

Los deportistas del año: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka

Sin embargo, y a pesar de que se consideran todas las disciplinas, el tenis tiene un lugar destacado gracias al esfuerzo de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Naomi Osaka y Serena Williams.

Y no es que se trate de una gran sorpresa, pues aunque hubo otros nombres reconocidos entre los nominados, como el ganador del balón de oro del 2025, Ousmane Dembélé, el sueco Mondo Duplantis ganador del oro olímpico y la cinco veces campeona mundial en atletismo, Sydney McLaughlin-Levrone, Alcaraz y Sabalenka se impusieron ante de ellos.