Otra oportunidad: FIFA libera nueva venta de boletos para el Mundial 2026

El organismo detalló que la nueva venta tendrá boletos para los 104 encuentros del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fecha de nueva venta de boletos

Alista tu cartera porque se habilitará la venta de los nuevos tickets este jueves 7 de mayo en el mismo formato que las veces anteriores, por oren de llegada y hasta agotar existencias.

La venta será a través del portal oficial de la FIFA a partir de las 10:00 horas tiempo centro de México.

Como recordarás, cada usuario tendrá derecho a comprar un máximo de cuatro boletos por partido y hasta para 10 juegos distintos. Es decir, un total de 40 boletos.