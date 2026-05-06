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Otra oportunidad: FIFA libera nueva venta de boletos para el Mundial 2026

Si todavía no tienes boletos para el Mundial, la FIFA dio a conocer que aún queda otra oportunidad para obtenerlos. Acá los detalles.
mié 06 mayo 2026 04:59 PM
Otra oportunidad: FIFA libera nueva venta de boletos para el Mundial 2026
. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Si no alcanzaste boletos para el Mundial 2026 y aún tienes esperanzas de asistir, tienes una nueva oportunidad. Este miércoles la FIFA dio a conocer que se liberará otra venta de boletos para el esperado torneo. Acá te revelamos los detalles.

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El organismo detalló que la nueva venta tendrá boletos para los 104 encuentros del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fecha de nueva venta de boletos

Alista tu cartera porque se habilitará la venta de los nuevos tickets este jueves 7 de mayo en el mismo formato que las veces anteriores, por oren de llegada y hasta agotar existencias.

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La venta será a través del portal oficial de la FIFA a partir de las 10:00 horas tiempo centro de México.

Como recordarás, cada usuario tendrá derecho a comprar un máximo de cuatro boletos por partido y hasta para 10 juegos distintos. Es decir, un total de 40 boletos.

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