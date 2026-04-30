Un Mundial puede representar una gran fuente de ingresos como una pérdida de capital, tanto para el país sede como para los países cuyas selecciones forman parte de la contienda futbolera.
Llega a cifra récord el monto que la FIFA repartirá entre las selecciones participantes
Consciente de ello, el Consejo de la FIFA se reunió en Vancouver, Canadá, una de las sedes del torneo, para acordar un incremento en la cifra monetaria que se reparte entre las 48 asociaciones miembro participantes.
¿Qué significa esto? Que, ante la preocupación de varias federaciones por los costos de viaje, impuestos y operación que implica participar en la Copa Mundial, este aumento busca evitar pérdidas económicas para cada una de ellas.
Ahora, cada selección pasará de recibir 1.5 millones de dólares a 2.5 millones como fondo de preparación, mientras que el monto por clasificar se elevó de 9 a 10 millones de dólares.
Con este ajuste, la cifra total aumenta un 15% respecto a los mundiales anteriores, alcanzando un monto récord de 871 millones de dólares distribuidos entre las 48 selecciones.
Este incremento permitirá a las federaciones contar con un respaldo que garantice una experiencia de alto nivel, sin incurrir en pérdidas ni comprometer su estabilidad financiera.
El acuerdo también contempla una mayor asignación para boletos del equipo, con un total de 16 millones de dólares. Finalmente, el monto total de ingresos continuará redistribuyéndose en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA.
“La FIFA se enorgullece de estar en su posición financiera más sólida hasta la fecha, lo que nos permite apoyar a todas nuestras federaciones miembro de una manera sin precedentes”, afirmó Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.
Se estima que la FIFA ingresará aproximadamente 13 mil millones de dólares en el actual ciclo mundialista, lo que daría como resultado la Copa del Mundo más grande de la historia.
Según las cifras anunciadas el año pasado, la selección ganadora del Mundial recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El equipo que termine en tercer lugar recibirá 29 millones de dólares y el cuarto, 27 millones.