Consciente de ello, el Consejo de la FIFA se reunió en Vancouver, Canadá, una de las sedes del torneo, para acordar un incremento en la cifra monetaria que se reparte entre las 48 asociaciones miembro participantes.

¿Qué significa esto? Que, ante la preocupación de varias federaciones por los costos de viaje, impuestos y operación que implica participar en la Copa Mundial, este aumento busca evitar pérdidas económicas para cada una de ellas.

Con esta medida se aliviarán las preocupaciones por el fuerte incremento de los costos para las selecciones que participan (Fotografía: Agustin Cuevas/Getty Images)

Ahora, cada selección pasará de recibir 1.5 millones de dólares a 2.5 millones como fondo de preparación, mientras que el monto por clasificar se elevó de 9 a 10 millones de dólares.

Con este ajuste, la cifra total aumenta un 15% respecto a los mundiales anteriores, alcanzando un monto récord de 871 millones de dólares distribuidos entre las 48 selecciones.

Este incremento permitirá a las federaciones contar con un respaldo que garantice una experiencia de alto nivel, sin incurrir en pérdidas ni comprometer su estabilidad financiera.

