Sabastian Sawe rompe en Londres la barrera de las dos horas en el maratón

Estoy muy feliz. Es un día para recordar. Empezamos bien la carrera, al acercarnos al final de la prueba me sentía fuerte y al llegar por fin a la meta vi el tiempo y me emocioné muchísimo... Venir a Londres por segunda vez era muy importante para mí y por eso me preparé bien. Todo lo que hice durante cuatro meses hoy ha dado un buen resultado Sebastian Sawe

Segundo clasificado, Kejelcha (1h59:41) también completó los 42.195 km en menos de dos horas, una actuación aún más increíble si se tiene en cuenta que el especialista en medio maratón se alineaba por primera vez en la distancia reina.

Kiplimo (2h00:28), segundo el año pasado en su primer maratón, también firmó un mejor crono que el establecido por Kiptum hace tres años.

Sawe encabezaba un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque antes del kilómetro 30.

Sólo Kejelcha logró mantenerse a su lado, con Kiplimo unos metros por detrás. Un podio que ya es historia del atletismo.

Kipchoge, marca no homologada

El keniano Eliud Kipchoge había corrido un maratón en 1:59:40 en octubre de 2019, convirtiéndose en la primera persona de la historia registrada en completar un maratón por debajo de las dos horas.

Sin embargo, su marca no fue homologada como récord mundial porque utilizó zapatillas especiales, no se respetaron las reglas estándar de competición sobre liebres y avituallamiento, y no se trató de una prueba abierta.

Sawe, que calzaba las nuevas Pro Evo 3 de Adidas, unas "supershoes" que pesan menos de 100 gramos, había sugerido antes de la carrera del domingo que tenía en mente el récord del circuito o incluso el récord mundial.

Lideró un grupo de seis corredores que pasaron la media maratón en un tiempo de 1:00:29. Sawe y Kejelcha se escaparon del resto del grupo y se mantuvieron juntos hasta los tramos finales, antes de que el keniano lanzara su ataque definitivo hacia la victoria.