Sabastian Sawe rompe en Londres la barrera de las dos horas en el maratón

Assefa, récord 100% femenino
En la prueba femenina, la atleta etíope Tigst Assefa conservó su título de campeona del maratón de Londres y mejoró el récord del mundo en una carrera exclusivamente femenina, es decir sin 'liebres' masculinas para marcar el ritmo.
"Estoy tan feliz de ganar de nuevo... Repetir mi victoria del año pasado significa aún más. La felicidad que siento simplemente me desborda por dentro. Era uno de mis planes al venir realmente a esta competición: batir mi propio récord mundial de la carrera del año pasado" Así que conseguirlo me ha dado mucha satisfacción", dijo.
La atleta de 29 años protagonizó un esprint en los últimos metros, en el que dejó descolgadas a las kenianas Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri, con quienes hizo toda la carrera.
Assefa cruzó la meta en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, nueve segundos por debajo de la plusmarca anterior, que le pertenecía desde el maratón de Londres del año pasado.
Obiri, dos veces campeona mundial de 5,000 m y bronce en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, terminó segunda con una marca personal de 2:15:53.
Cruzó la meta solo dos centésimas de segundo por delante de su compatriota Jepkosgei.
El récord mundial establecido en una carrera mixta, en la que las atletas se benefician de liebres masculinas, pertenece a la keniana Ruth Chepngetich, que paró el crono en 2:09:56 en el maratón de Chicago en octubre de 2024.
Chepngetich recibió una sanción de tres años por dopaje en octubre de 2025, aunque se mantienen los resultados y récords anteriores a la muestra de marzo de 2025.