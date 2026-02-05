Pepe Fiamoncini, el brasileño que corrió 188 km en 24 horas y rompió un récord

"¡10! ¡9! ¡8! ¡7!...", una festiva cuenta regresiva completó el desafío de Fiamoncini en un gimnasio a cielo abierto frente a la playa de Ipanema, en Rio de Janeiro. Él alzó los brazos en señal de victoria.

Su carrera, equivalente a más de cuatro maratones, la inició la mañana anterior.

"Me defino con una palabra: curioso. Tengo curiosidad por mis capacidades", dijo Fiamoncini, de 35 año. "Por increíble que parezca empecé en el deporte, 100%, durante la pandemia. Encerrado en un apartamento, comencé a entrenar y me inscribí para un Iron Man".

"El Ironman, para mí, era la cúspide de mi capacidad, 3.8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de carrera. Cuando acabé, me dije: '¿y ahora?'. Descubrí el Ultraman, triatlón con el doble de distancias. Cuando acabé, me dije otra vez: '¿y ahora?'".

Ahora inscribirá su nombre otra vez en el Libro Guinness de los Récords, una vez la organización valide la marca tras haber hecho seguimiento a la prueba en video en vivo y analizar información de testigos.

