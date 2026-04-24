El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja para el próximo torneo de Roland Garros —donde debía defender el título—, debido a una lesión que presenta en la muñeca.
Carlos Alcaraz anuncia su baja de Roland Garros por lesión: esto se sabe
"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, explicó el tenista español a través de sus redes sociales.
Posteriormente, explicó que deberá esperar la valoración de la evolución para decidir cuándo regresará a la pista. Sin embargo, ya es un hecho que no será para dicho torneo que se realizará del 24 de mayo al 7 de junio.
“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, agregó el español.
Lesión de Alcaraz
Carlitos tuvo que retirarse la semana pasada del torneo de Barcelona luego de sufrir problemas en la muñeca derecha tras vencer al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda.
Pero no fue una lesión cualquiera, pues recordemos que el viernes pasado anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid —que inició este miércoles—, debido a que su problema en la muñeca era más seria de la que se esperaba.
De hecho, el campeón de Roland Garros en 2024 y 2025, durante los Premios Laureus aseguró que no forzaría nada para intentar llegar a la cita parisina.
"Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", explicó Alcaraz, tras recibir el premio Laureus al mejor deportista del año el lunes.
Con información de AFP