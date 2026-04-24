"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, explicó el tenista español a través de sus redes sociales.

Posteriormente, explicó que deberá esperar la valoración de la evolución para decidir cuándo regresará a la pista. Sin embargo, ya es un hecho que no será para dicho torneo que se realizará del 24 de mayo al 7 de junio.

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, agregó el español.

Lesión de Alcaraz

Carlitos tuvo que retirarse la semana pasada del torneo de Barcelona luego de sufrir problemas en la muñeca derecha tras vencer al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda.