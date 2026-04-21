Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

FIFA abre nueva fase de venta de boletos para el Mundial 2026

Si no tienes lugar para los partidos del Mundial, aún tienes oportunidad de conseguir boletos en la próxima venta de la FIFA.
mar 21 abril 2026 05:38 PM
Mundial 2026: La FIFA revela la lista de los 52 árbitros (que incluye seis mujeres)
. (Ton Molina/Getty Images)

Si no tienes boleto para el Mundial 2026 , tenemos buenas noticias para ti. A 50 días de su inicio, la FIFA pondrá a la venta un nuevo lote de entradas para los partidos, los cuales comienzan el próximo 11 de junio.

Publicidad

"Las entradas se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según la disponibilidad", explicó el organismo del futbol mundial en un comunicado.

Precisó que la venta se realizará a través del sitio web oficial .

"Además de esta serie de entradas, se seguirán poniendo a la venta otras entradas de forma regular hasta la final del 19 de julio", también según disponibilidad, agregó la FIFA.

Te puede interesar:

qué hacer y dónde comer en Los Ángeles
Viajes y Gourmet

Miniguía mundialista: ¿Qué hacer y dónde comer en Los Ángeles?

Esta fase de venta se refiere a entradas de las categorías 1 a 3 y a los asientos ese primeras filas, dependiendo del partido.

Hasta ahora se han vendido más de cinco millones de entradas, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de los aproximadamente siete millones puestas a la venta para la competición.

Cabe recordar que el torneo recibirá a 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en Estados Unidos.

Publicidad

Tags

FIFA Gianni Infantino
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad