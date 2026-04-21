FIFA abre nueva fase de venta de boletos para el Mundial 2026

"Las entradas se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según la disponibilidad", explicó el organismo del futbol mundial en un comunicado.

Precisó que la venta se realizará a través del sitio web oficial .

"Además de esta serie de entradas, se seguirán poniendo a la venta otras entradas de forma regular hasta la final del 19 de julio", también según disponibilidad, agregó la FIFA.

Esta fase de venta se refiere a entradas de las categorías 1 a 3 y a los asientos ese primeras filas, dependiendo del partido.

Hasta ahora se han vendido más de cinco millones de entradas, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de los aproximadamente siete millones puestas a la venta para la competición.

Cabe recordar que el torneo recibirá a 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en Estados Unidos.