Alcaraz dice adiós a Barcelona: se retira de torneo por una lesión

"La verdad que es es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez porque ya lo he hecho previamente, y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", dijo el tenista ante los medios.

El español tuvo que ser atendido el martes brevemente por el fisioterapeuta al notar unas molestias en la muñeca derecha antes de continuar el encuentro para terminar imponiéndose a Virtanen 6-4, 6-2.

"Este feeling (sentimiento) ya lo he sentido alguna vez que otra y no ha ido más. Nunca ha acabado en nada serio", había afirmado Alcaraz, el martes tras el partido.

El ganador de siete Grand Slam se mostró mucho más serio este miércoles en su comparecencia tras hacerse unas pruebas médicas.

"Yo creía que ya había sentido (esto) previamente y que no iba a ir a más, que eran simplemente molestias de exigencia de toda la semana, pero visto las pruebas de hoy es una lesión un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos", dijo.

Tengo que escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que me viene mejor y que no me repercuta a futuro Carlos Alcaraz

"Al final tengo que escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que me viene mejor y que no me repercuta a futuro y por eso es el hecho de tener que que borrarme de este torneo", añadió el tenista español.