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Mundial 2026: FIFA revela la lista de los 52 árbitros (que incluye seis mujeres)

El organismo presentó la nómina para el Mundial 2026 con presencia femenina.
jue 09 abril 2026 01:55 PM
Mundial 2026: La FIFA revela la lista de los 52 árbitros (que incluye seis mujeres)
BRASILIA, BRAZIL - FEBRUARY 26: View of the World Cup trophy, as part of the FIFA Trophy Tour at Planalto Palace on February 26, 2026 in Brasilia, Brazil. The tour makes 75 stops in over 150 day and after stopping in São Paulo and Rio de Janeiro, it arrived at the Planalto Palace, where the 2027 Women's World Cup Trophy will also be presented. The 2026 FIFA World Cup will be held in Canada, Mexico, and the United States. (Photo by Ton Molina/Getty Images) (Ton Molina/Getty Images)

La FIFA presentó este jueves su nómina de árbitros para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, en la que figuran 52 jueces principales, seis de ellos mujeres.

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El organismo rector del futbol también llevará 88 árbitros asistentes y 30 árbitros asistentes de video, procedentes de las seis confederaciones y de 50 asociaciones miembro.

Los árbitros designados son los mejores del mundo

"Los árbitros designados son los mejores del mundo", afirmó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

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Habrá 41 jueces más que en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde 32 equipos disputaron 64 encuentros. En ese torneo participaron también seis arbitras.

"Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Qatar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", agregó Collina.

Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos, y dos peruanos.

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