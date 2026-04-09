Mundial 2026: FIFA revela la lista de los 52 árbitros (que incluye seis mujeres)

El organismo rector del futbol también llevará 88 árbitros asistentes y 30 árbitros asistentes de video, procedentes de las seis confederaciones y de 50 asociaciones miembro.

Los árbitros designados son los mejores del mundo

"Los árbitros designados son los mejores del mundo", afirmó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Habrá 41 jueces más que en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde 32 equipos disputaron 64 encuentros. En ese torneo participaron también seis arbitras.

"Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Qatar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", agregó Collina.

Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos, y dos peruanos.