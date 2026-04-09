El ingeniero de carrera de Verstappen dejará Red Bull para unirse a McLaren en 2028

Eso sí, el ingeniero británico conocido en el deporte como “GP” no se va de manera inmediata, sino cuando finalice su contrato actual en 2028 para unirse a McLaren como director de carreras.

Sin duda es una noticia que sorprende en la máxima categoría del automovilismo, pues él ha trabajado con Max desde que en 2016 el neerlandés ascendió al equipo procedente del entonces Toro Rosso.

Quién es Gianpiero Lambiase

Lambiase de 46 años, inició su carrera en la Fórmula 1 como ingeniero de datos en 2005 para el entonces equipo Jordan. Posteriormente se convirtió en ingeniero de carrera durante la etapa del equipo como Force India, para luego pasar a Red Bull en 2015.

Comenzó a desempeñar ese papel para el piloto ruso Daniil Kvyat, sin embargo un año y con la llegada de Max a la escudería austriaca, iniciaron su relación estrecha de diez años hasta el momento, en la que sin duda han tenido altibajos.