Aunque la Fórmula 1 se encuentra en una pausa de varias semanas tras cancelar dos GP por los conflictos en Medio Oriente, las noticias no paran. Después de muuuchos años de trabajar junto a Max Verstappen, su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase le dice adiós a él y a Red Bull.
El ingeniero de carrera de Verstappen dejará Red Bull para unirse a McLaren en 2028
Eso sí, el ingeniero británico conocido en el deporte como “GP” no se va de manera inmediata, sino cuando finalice su contrato actual en 2028 para unirse a McLaren como director de carreras.
Sin duda es una noticia que sorprende en la máxima categoría del automovilismo, pues él ha trabajado con Max desde que en 2016 el neerlandés ascendió al equipo procedente del entonces Toro Rosso.
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Quién es Gianpiero Lambiase
Lambiase de 46 años, inició su carrera en la Fórmula 1 como ingeniero de datos en 2005 para el entonces equipo Jordan. Posteriormente se convirtió en ingeniero de carrera durante la etapa del equipo como Force India, para luego pasar a Red Bull en 2015.
Comenzó a desempeñar ese papel para el piloto ruso Daniil Kvyat, sin embargo un año y con la llegada de Max a la escudería austriaca, iniciaron su relación estrecha de diez años hasta el momento, en la que sin duda han tenido altibajos.
Por si no lo viste:
Luego, asumió el papel de jefe de carreras en Red Bull, pero sin descuidar su puesto como ingeniero de carrera de Verstappen.
Este jueves, Red Bull confirmó que su etapa con el ingeniero llegará a su fin en 2028 y posteriormente McLaren se pronunció para darle la bienvenida al equipo con sede en Woking a partir de dicho año.
Allí, tomará el cargo de Director de Carreras con el fin de liberarle algunas funciones al director de equipo Andrea Stella.