Los grandes Alcaraz y Sinner pasan a semifinales de Indian Wells

Alcaraz dejó en su turno otra víctima británica, Cameron Norrie, camino hacia sus quintas semifinales seguidas en el desierto californiano, una racha que sólo lograron Rafael Nadal (2006-13) y Novak Djokovic (2011-16).

El número uno mundial tumbó por 6-3 y 6-4 a Norrie (29º), un rival que le había ganado tres veces, incluido el precedente anterior en octubre en París.

El prodigio español sigue demostrando que tiene en el Valle de Coachella uno de sus principales feudos.

A sus 22 años, Alcaraz sólo se ha bajado de semifinales en su debut de 2021 y en esta edición avanza en absoluto estado de gracia, con un pleno de 16 triunfos desde el arranque de temporada.

Ganador del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha, Alcaraz neutralizó rápidamente este jueves cada break de Norrie en ambos sets.

"Me cuesta mucho su estilo", admitió Alcaraz sobre el zurdo británico, ganador de este torneo en 2021. "Cada vez que juego contra él siempre es muy duro para mí. Su estilo es un poco desconcertante (...) Pero jugué sólido y agresivo cuando pude".