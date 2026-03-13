Los grandes Alcaraz y Sinner pasan a semifinales de Indian Wells

Reencuentro con Medvedev
El sábado, Alcaraz se encontrará con un viejo conocido como último obstáculo hacia la final, Daniil Medvedev.
El ex número uno mundial, de 30 años, ha recuperado su mejor forma y lidera el circuito en partidos ganados esta temporada, con 17.
Este jueves el ruso también se benefició de la fatiga de Draper, recién regresado al circuito tras meses lesionado, para tumbarlo por 6-1 y 7-5.
El inglés, con menos de 24 horas de descanso tras una batalla ante Novak Djokovic, sólo pudo plantar pelea a Medvedev durante una hora y 17 minutos.
El segundo set se mantuvo igualado hasta que ocurrió una pequeña controversia con empate 5-5.
Medvedev demandó que un gesto con los brazos de Draper lo desconcentró y la jueza de silla, tras una larga discusión con el inglés, dio la razón al ruso, brindándole un punto clave para que confirmara el break y sellara la victoria.
Draper felicitó en la red a Medvedev pero le reiteró su postura de que su gesto no le había "distraído suficiente".
El ruso abordó el incidente en la conferencia de prensa.
"¿Me distrajo mucho? No. ¿Un poco? Sí. ¿Es suficiente para ganar el punto? No lo sé (...) Pedí revisión en el vídeo y la jueza decidió que era punto para mí", expuso.
Sinner frente a Zverev
En la otra semifinal, el italiano Jannik Sinner tratará de seguir en ruta hacia su primer título frente al alemán Alexander Zverev.
Sinner, número dos mundial, fue de los que menos sudó bajo el fuerte calor del desierto al tumbar en 66 minutos a la promesa estadounidense Learner Tien (27) por 6-1 y 6-2 s.
El italiano, ausente en 2025 por su doble positivo por clostebol, quiere dar el último paso hacia la final tras las derrotas en semifinales de 2023 y 2024 frente a Alcaraz.
Su oponente será Zverev, cuarto sembrado, al que ha vencido en sus cinco últimos partidos.
El germano se metió por primera vez entre los cuatro mejores del evento al barrer al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-3.