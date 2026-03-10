Indian Wells: Alcaraz remonta hacia octavos y Djokovic se cinta con Draper

El número uno español y el gigante serbio se colocaron así a dos pasos de reencontrarse en semifinales, sólo mes y medio después de la victoria de Alcaraz en la final del Abierto de Australia.

Para ello Djokovic necesitará primero destronar en octavos de final al vigente campeón de Indian Wells, el inglés Jack Draper, mientras Alcaraz chocará con un viejo conocido, el noruego Casper Ruud.

El número uno defendió el lunes a uñas y dientes su imbatibilidad en este año frente al francés Arthur Rinderknech (28º de ATP), por marcador final de 6-7 (6/8), 6-3 y 6-2.

"Él jugó su mejor tenis en el primer set e inicio del segundo", le reconoció Alcaraz. "Para mí fue muy difícil, me puso en problemas, para ser honesto. Pero lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y traté de hacer cosas distintas".

Tras eludir la fase anterior por retirada de argentino Juan Manuel Cerúndolo, un fresco e inspirado Rinderknech se apropió del primer set con un tenis impecable, con 7 aces, 17 golpes ganadores y salvando las dos oportunidades de break de Alcaraz.

La pista central de Indian Wells, fiel a Alcaraz desde sus títulos seguidos de 2023 y 2024, se inquietó al ver cómo su ídolo cedía también su primer servicio del segundo set.

Alcaraz puso ahí freno a la rebeldía de Rinderknech devolviéndole el break con un espectacular globo de revés y descorchando el incontenible tenis que no ha encontrado quien lo frene en este arranque de temporada.

El español encadena 14 partidos seguidas en este inicio triunfal de año, en el que ya levantó los trofeos del Abierto de Australia y Doha.