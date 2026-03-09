Djokovic vence a Kovacevic y avanza a los octavos en Indian Wells

El gigante serbio, número tres mundial, se aferró a su inigualable experiencia para superar en el último momento a Kovacevic (72º) por 6-4, 1-6 y 6-4 tras dos horas y dos minutos de juego.

Kovacevic, de familia serbia, se mostró muy sólido con su servicio (16 aces por 6 de Nole) y no bajó el ánimo cuando Djokovic se anotó el primer set.

En el segundo, el balcánico mostró un pronunciado bajón de su juego, visiblemente incómodo en la pista, especialmente con su brazo derecho.

El juego se desarrolló bajo el sol del desierto californiano pero en condiciones menos calurosas que en el debut de Djokovic, cuando tuvo que remontar un set en contra ante el checo Kamil Majchrzak.

Como suele ser habitual, Djokovic no perdió la concentración en el set decisivo y golpeó en el momento preciso.

El serbio dejó escapar dos oportunidades de break con 2-1 pero lo volvió a intentar con 5-4, cuando un error de revés de su rival le dio el triunfo en la primera bola de partido.

"Antes del partido sabía que si (Kovacevic) sacaba bien y si elegía bien sus zonas en el cuadro iba a ser difícil romperle el servicio", reconoció Djokovic.