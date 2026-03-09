Novak Djokovic necesitó llegar de nuevo a tres sets para derrotar este lunes al estadounidense Aleksandar Kovacevic y poner pie en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, por primera vez desde 2017.
Djokovic vence a Kovacevic y avanza a los octavos en Indian Wells
El gigante serbio, número tres mundial, se aferró a su inigualable experiencia para superar en el último momento a Kovacevic (72º) por 6-4, 1-6 y 6-4 tras dos horas y dos minutos de juego.
Kovacevic, de familia serbia, se mostró muy sólido con su servicio (16 aces por 6 de Nole) y no bajó el ánimo cuando Djokovic se anotó el primer set.
En el segundo, el balcánico mostró un pronunciado bajón de su juego, visiblemente incómodo en la pista, especialmente con su brazo derecho.
Por si no lo viste:
El juego se desarrolló bajo el sol del desierto californiano pero en condiciones menos calurosas que en el debut de Djokovic, cuando tuvo que remontar un set en contra ante el checo Kamil Majchrzak.
Como suele ser habitual, Djokovic no perdió la concentración en el set decisivo y golpeó en el momento preciso.
El serbio dejó escapar dos oportunidades de break con 2-1 pero lo volvió a intentar con 5-4, cuando un error de revés de su rival le dio el triunfo en la primera bola de partido.
"Antes del partido sabía que si (Kovacevic) sacaba bien y si elegía bien sus zonas en el cuadro iba a ser difícil romperle el servicio", reconoció Djokovic.
Another day, another @DjokerNole three-setter.— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2026
He defeats Kovacevic 6-4 1-6 6-4 & returns to Week 2 at Indian Wells for the first time since 2017!#TennisParadise pic.twitter.com/clSGiylnrQ
"Eso fue exactamente lo que pasó. Estuvo sacando extremadamente bien, salvo quizá un juego en el primero y quizá el último del tercer set. Se puso un poco tenso y falló algunos primeros servicios. Me puso en una posición en la que podía ganar, y la aproveché", explicó.
Djokovic está en lo más alto del palmarés de este prestigioso torneo con cinco trofeos, los mismos que Roger Federer, pero no se metía entre los 16 mejores desde 2017, un año después de su última victoria.
En octavos le espera una primera prueba de fuego frente al inglés Jack Draper, vigente campeón, o el argentino Francisco Cerúndolo, que se medían en la tarde del lunes.