El invicto Alcaraz apunta al triplete en Indian Wells ante Sinner y Djokovic

¿Reencuentro Alcaraz-Djokovic?

Alcaraz acude este año a Indian Wells, uno de sus torneos predilectos, más incontenible que nunca. En su corta pero deslumbrante carrera, el prodigio de El Palmar no lucía hasta ahora un arranque de año con 12 victorias y ninguna derrota.

En este impecable recorrido cosechó en enero su primer título del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera a los 22 años, más joven que nadie.

A mediados de febrero se hizo con el torneo de Doha (ATP 500) y ahora no aspira a menos que a reconquistar Indian Wells, donde reinó en 2023 y 2024, y alcanzar así en el palmarés a los tricampeones Rafael Nadal, Jimmy Connors y Michael Chang.

Por delante aún quedarían los cinco trofeos que acapararon Roger Federer y Novak Djokovic, quien vuelve a la competición tras su derrota ante Alcaraz en la final de Australia.

El sorteo de Indian Wells les deparó un posible reencuentro en semifinales, siempre que sorteen los obstáculos desde su entrada en acción en la segunda ronda.