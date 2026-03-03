Publicidad

El invicto Alcaraz apunta al triplete en Indian Wells ante Sinner y Djokovic

El tenista español llega invicto a un Indian Wells que promete emociones ante otro posible duelo de titanes.
mar 03 marzo 2026 10:09 AM
Carlos Alcaraz. (Mohamed Farag/Getty Images)

La temporada perfecta de Carlos Alcaraz tiene una nueva parada en Indian Wells (Estados Unidos), el primer torneo Masters 1000 del año, donde Jannik Sinner y Novak Djokovic quieren bajar de la nube al número uno español.

A partir del miércoles, Alcaraz pugnará por su tercer título en el desierto californiano, que aguardaba la llegada de un grupo de tenistas varados en Dubái por la guerra en Oriente Medio.

¿Reencuentro Alcaraz-Djokovic?

Alcaraz acude este año a Indian Wells, uno de sus torneos predilectos, más incontenible que nunca. En su corta pero deslumbrante carrera, el prodigio de El Palmar no lucía hasta ahora un arranque de año con 12 victorias y ninguna derrota.

En este impecable recorrido cosechó en enero su primer título del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera a los 22 años, más joven que nadie.

A mediados de febrero se hizo con el torneo de Doha (ATP 500) y ahora no aspira a menos que a reconquistar Indian Wells, donde reinó en 2023 y 2024, y alcanzar así en el palmarés a los tricampeones Rafael Nadal, Jimmy Connors y Michael Chang.

Por delante aún quedarían los cinco trofeos que acapararon Roger Federer y Novak Djokovic, quien vuelve a la competición tras su derrota ante Alcaraz en la final de Australia.

El sorteo de Indian Wells les deparó un posible reencuentro en semifinales, siempre que sorteen los obstáculos desde su entrada en acción en la segunda ronda.

Alcaraz debutará frente al experimentado tenista búlgaro Grigor Dimitrov o el francés Térence Atmane mientras Nole puede medirse con otro jugador galo, Giovanni Mpetshi Perricard, o el polaco Kamil Majchrzak.

El italiano Jannik Sinner, tercera gran figura en liza, avista en su lado del cuadro peligros como el local Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev.

Aunque no tiene opciones de desbancar a Alcaraz de la cima de la ATP, una primera victoria en Indian Wells sería una inyección de confianza muy necesaria para Sinner, que encadenó tropiezos inesperados ante Djokovic en Australia y Jakub Mensik en Doha.

En el caso del vigente campeón, el británico Jack Draper, sus perspectivas de defender el título están seriamente limitadas por las lesiones que arrastra desde su retirada del Abierto de Estados Unidos en agosto.

Carlos Alcaraz Novak Djokovic
