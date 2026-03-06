GP de Australia: Piastri domina primer día de prácticas y Checo no registró tiempos

Un tormento para Alonso y Checo

La jornada intensificó los temores en Aston Martin por las vibraciones que afectan a sus autos, de las que se teme que puedan causar daños en los nervios de las manos a sus pilotos, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

En el primer entrenamiento, Alonso no pudo salir de boxes y Stroll apenas logró completar tres vueltas. En el segundo, Alonso firmó el vigésimo tiempo (+4.933s) en 18 vueltas y Stroll, el vigesimoprimero (+6.087s) en 13.

"En este momento creo que hay una tarea muy clara, que es intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia", recalcó el jefe de Aston Martin, Adrian Newey.

"Están trabajando en ello, no va a ser una solución rápida... No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero ésa tiene que ser la prioridad principal", aseguró el reputado diseñador.

El único auto que concluyó por detrás de los Aston Martin fue el del mexicano Sergio "Checo" Pérez, que no registró tiempo en sus dos vueltas.

El piloto de Cadillac, escudería debutante este año, ya había cerrado la clasificación en el primer ensayo. En el segundo se quedó detenido en pista tras un arranque tardío debido a un problema con un sensor.

Después de que sus mecánicos corrieran a resolver el problema, Checo volvió a la pista sólo para quedarse de nuevo parado a cinco minutos del final por una aparente avería hidráulica.

Con información de AFP