Zverev avanza a segunda ronda del Abierto Mexicano; Ruud le dice adiós al torneo

Zverev, cuarto del ranking y primer preclasificado, logró la victoria sobre Moutet, 35 del mundo, en una hora con 31 minutos.

"El torneo de Acapulco es diferente a los demás por la superficie de la cancha, el calor, la humedad. Es un lugar donde ocurren sorpresas, como la derrota de De Miñaur, por eso decidí viajar una semana de antelación para prepararme", comentó Zverev tras su presentación triunfal.

La sorpresa del martes fue la eliminación de Casper Ruud (12), tercero en la siembra, ante Yibing Wu (142).

El tenista chino derrotó al noruego con marcador de 7-6 (7/2) y 7-6 (7/1) en dos horas con cinco minutos.

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500 que se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de 2,4 millones de dólares.