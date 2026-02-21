Publicidad

Venus Williams acepta una invitación para jugar en Indian Wells

La siete veces campeona de Grand Slam regresará a las canchas ahora para disputar el torneo WTA 1000 de Indian Wells. Estos son los detalles.
sáb 21 febrero 2026 04:00 PM
Venus Williams. (Morgan Hancock/Getty Images)

La siete veces campeona de Grand Slam, Venus Williams, de 45 años, aceptó una invitación para disputar el prestigioso torneo de Indian Wells, anunciaron los organizadores este viernes.

La mayor de las hermanas Williams, antigua número uno del mundo, recibió una wild card para el torneo de individuales y otra para el de dobles.

"Estoy muy emocionada de volver a Indian Wells y no puedo esperar para regresar a casa y jugar en California", dijo la tenista en un comunicado.

El cuadro principal del torneo de Estados Unidos, de categoría WTA 1000, arrancará el 4 de marzo.

