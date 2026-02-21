Venus Williams acepta una invitación para jugar en Indian Wells

La mayor de las hermanas Williams, antigua número uno del mundo, recibió una wild card para el torneo de individuales y otra para el de dobles.

"Estoy muy emocionada de volver a Indian Wells y no puedo esperar para regresar a casa y jugar en California", dijo la tenista en un comunicado.

El cuadro principal del torneo de Estados Unidos, de categoría WTA 1000, arrancará el 4 de marzo.