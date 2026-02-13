Que siempre sí… Mbappé está disponible para jugar contra la Real Sociedad

Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana Álvaro Arbeloa

"Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana", dijo Arbeloa a la prensa.

Máximo goleador de la Liga y de la Liga de Campeones, Mbappé tenía molestias en la rodilla izquierda, según la prensa española.

El astro francés "trabajó en el interior de las instalaciones", señaló ayer el club blanco en un comunicado sobre el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

De hecho, la entidad madridista también había revelado que Raúl Ausencia no pudo entrenarse por "un proceso gripal". Tampoco estuvieron por lesión el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao.