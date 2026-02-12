Mbappé, ausente de los entrenamientos y es duda para el duelo ante Real Sociedad

El astro francés "trabajó en el interior de las instalaciones", se limitó a señalar el club blanco en un comunicado sobre el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

"Estamos esperando a ver si entrena mañana (viernes)", aseguraron fuentes del club a la agencia AFP.

Según la prensa española, su ausencia se debe a unas molestias en la pierna izquierda a consecuencia de un esguince que sufrió en diciembre.