Deportes

Mbappé, ausente de los entrenamientos y es duda para el duelo ante Real Sociedad

El delantero francés podría presentar molestias tras una lesión en diciembre. Acá lo que se sabe.
jue 12 febrero 2026 12:09 PM
Kylian Mbappé. (Aitor Alcalde/Getty Images)

El delantero francés Kylian Mbappé no se ejercitó este jueves con el grupo, lo que ha generado dudas sobre su participación el sábado en LaLiga ante la Real Sociedad.

El astro francés "trabajó en el interior de las instalaciones", se limitó a señalar el club blanco en un comunicado sobre el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

"Estamos esperando a ver si entrena mañana (viernes)", aseguraron fuentes del club a la agencia AFP.

Según la prensa española, su ausencia se debe a unas molestias en la pierna izquierda a consecuencia de un esguince que sufrió en diciembre.

Su baja constituiría un revés para Álvaro Arbeloa, ya que el atacante es el máximo goleador del equipo, con 23 goles en 22 encuentros en LaLiga y 38 tantos en 31 partidos.

La entidad madridista también reveló que Raúl Ausencia no pudo entrenarse por "un proceso gripal". Tampoco estuvieron por lesión el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao.

Kylian Mbappé Real Madrid
