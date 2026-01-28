Abierto de Australia: Sinner y Djokovic se enfrentarán en semifinales

Aspirante a una tercera corona consecutiva en Melbourne, Sinner superó al estadounidense Ben Shelton (N.7) por 6-3, 6-4 y 6-4 para clasificarse a su sexta semifinal consecutiva de Grand Slam.

Djokovic, por su parte, tuvo suerte de pasar a semifinales, ya que perdía por dos sets a cero contra Lorenzo Musetti cuando el italiano tuvo que retirarse al inicio del tercer set tras sufrir una lesión en la pierna derecha.

Sexta semifinal consecutiva

El balance en los enfrentamientos entre ambos es bastante parejo, con 6 victorias para el italiano por 4 para el serbio, aunque Sinner (14 años menor que Djokovic) se ha impuesto en los últimos cinco partidos, incluida la semifinal del año pasado en Australia, en cuatro sets, por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.

El italiano de 24 años volvió a demostrar que actualmente existen pocos rivales en el circuito que puedan derrotarle.

Tampoco Shelton, que estaba disputando en Melbourne uno de los mejores torneos de su carrera, pero que tuvo que rendirse a la evidencia, lastrado también por los numerosos errores que cometió (34 por solo 16 del europeo) y sin aprovechar una sola de las cuatro bolas de break que tuvo.

Sinner, además, parece que va a más físicamente, luego de los calambres sufridos dos rondas antes: "Vamos día a día. Hoy sentí que me estaba moviendo otra vez un poco mejor, me siento físicamente más fuerte otra vez", declaró a pie de pista.