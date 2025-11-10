"Ojalá algún día pueda volver”: Messi revive su historia con el Barça en su visita al Camp Nou

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador Lionel Messi

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la Mayor League Soccer.

La Pulga pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.