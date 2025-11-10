Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

"Ojalá algún día pueda volver”: Messi revive su historia con el Barça en su visita al Camp Nou

En su visita al Camp Nou, el astro del futbol recordó su etapa más feliz con el club azulgrana.
lun 10 noviembre 2025 12:49 PM
"Ojalá algún día pueda volver”: Messi revive su historia con el Barcelona en su visita al Camp Nou
Lionel Messi. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, desveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

Publicidad

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador
Lionel Messi

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la Mayor League Soccer.

La Pulga pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.

Publicidad

Tags

Lionel Messi Barcelona
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad