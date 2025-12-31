Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

El Real Madrid pierde a Mbappé: estará de baja por lesión en rodilla

Tras un inicio de temporada récord con el club merengue, el delantero francés se ausentará de las canchas por un tiempo.
mié 31 diciembre 2025 01:40 PM
El Real Madrid pierde a Mbappé: estará de baja por lesión en rodilla
Kylian Mbappé. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien presenta un esguince de rodilla, estará ausente al menos tres semanas, dijo una fuente a la agencia AFP y posteriormente lo confirmó el club.

Publicidad

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", informó en un breve texto el club blanco, añadiendo que su estado queda "pendiente de evolución”.

La fuente cercana al jugador informó a la agencia que sufre molestias en el ligamento externo de la rodilla.

El francés, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, debería perderse varios partidos de LaLiga, pero en especial la Supercopa de España que se disputará la próxima semana (7-11 de enero) en Arabia Saudita. También queda en el aire su participación en el encuentro de Liga de Campeones del próximo 20 de enero contra su exequipo Mónaco.

Te puede interesar:

FILES-FBL-MIAMI
Deportes

El Inter de Miami de Messi tendrá una gira por varios países de América Latina

Desde el inicio de la temporada, Mbappé ha encadenado numerosos partidos con el Real Madrid, siendo la referencia ofensiva del club.

El 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) de número de goles (59) anotados en un año natural con el club madrileño.

En total, Mbappé, que ha firmado un inicio de temporada excepcional, lleva ya 73 goles anotados en 83 partidos con el Real Madrid, todavía a años luz de las cifras de Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo con 450 dianas en 438 partidos.

Te pude interesar:

Foto de Pep Guardiola, DT del Manchester City, durante un partido contra el Brentford, en diciembre de 2025.
Deportes

Con un ‘No’ rotundo, Guardiola rechaza su salida del Manchester City

Esta temporada, Mbappé ha salvado en numerosas ocasiones a sus compañeros con 18 goles y 4 asistencias en 18 jornadas de LaLiga, una baja muy sensible su entrenador Xabi Alonso. El técnico vasco podría trasladar ahora el peso ofensivo a los brasileños Rodrygo y Vinicius, que han tenido un tibio arranque de temporada.

Mbappé se suma a la lista de bajas de los también lesionados Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold o Federico Valverde. También está ausente el marroquí Brahim Díaz, en plena Copa África de Naciones con su selección.

Publicidad

Tags

Real Madrid Kylian Mbappé
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad