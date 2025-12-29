La FIFA llevará la edición 2026 de los premios The Best a Dubai: esto se sabe

Los premios The Best distinguen a los mejores jugadores y jugadoras, así como a los mejores entrenadores y equipos, en una votación en la que participan aficionados, periodistas, capitanes y seleccionadores nacionales.

"Puedo anunciar una nueva asociación que hemos cerrado juntos para honrar a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, aquí en Dubai", dijo Infantino en la Cumbre Mundial del Deporte celebrada el lunes en la ciudad.

En la edición de 2025 celebrada en Doha, el delantero francés Ousmane Dembélé fue nombrado mejor jugador masculino del año y la centrocampista española Aitana Bonmatí se quedó con el galardón femenino.

El delantero de 28 años fue decisivo en el primer título del PSG en la Liga de Campeones, cuando el elenco francés se impuso al Inter de Milán 5-0 en la final, y marcó 35 goles la temporada pasada en todas las competiciones, 21 de ellos en la Ligue 1, para proclamarse máximo goleador del torneo.

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", reaccionó Dembélé tras la ceremonia.