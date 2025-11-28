La UEFA multa al Atlético de Madrid por actitud “racista” de sus hinchas

El organismo rector del futbol europeo impuso al club español una multa adicional de 10 mil euros después de que algunos de sus seguidores lanzaran objetos durante el partido en el estadio Emirates del Arsenal.

La prohibición de vender entradas a los aficionados para el siguiente partido de la UEFA fuera de casa se suspendió condicionalmente por un periodo de un año, añadió.

El Atleti regresa a la Liga de Campeones el 10 de diciembre en el campo del PSV Eindhoven neerlandés.

Es duodécimo en la tabla, con nueve puntos en cinco partidos.

Con información de Reuters