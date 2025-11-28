La UEFA ha multado al Atlético de Madrid con 30 mil euros (34 mil 749 dólares) y ha sancionado con un partido de suspensión a los hinchas que se desplacen al próximo encuentro debido al comportamiento "racista y discriminatorio" de algunos aficionados durante la derrota por 4-0 ante el Arsenal en la Liga de Campeones el mes pasado.
La UEFA multa al Atlético de Madrid por actitud “racista” de sus hinchas
El organismo impuso nuevas multas y restricciones al club. Esto es lo que se sabe.
vie 28 noviembre 2025 12:36 PM
El organismo rector del futbol europeo impuso al club español una multa adicional de 10 mil euros después de que algunos de sus seguidores lanzaran objetos durante el partido en el estadio Emirates del Arsenal.
La prohibición de vender entradas a los aficionados para el siguiente partido de la UEFA fuera de casa se suspendió condicionalmente por un periodo de un año, añadió.
El Atleti regresa a la Liga de Campeones el 10 de diciembre en el campo del PSV Eindhoven neerlandés.
Es duodécimo en la tabla, con nueve puntos en cinco partidos.
Con información de Reuters
