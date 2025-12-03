¿Cuándo es el Sorteo del Mundial 2026 y a qué hora? Todos los detalles para ver el evento de la FIFA desde México

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

Aparta la fecha porque se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C.

Como recordarás, este sorteo repartirá a los 48 equipos participantes en 12 grupos de cuatro cada uno. Las selecciones están divididas en cuatro bombos, y de cada bombo saldrá un equipo.

Así están los equipos clasificados para la Copa del Mundo:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, República Islámica de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde , Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro equipos del repechaje europeo, cuatro equipos del repechaje intercontinental

De los 48 equipos que participarán en el torneo, hasta el momento se conocoen 42. El resto serán anunciados en marzo de 2026 luego de disputarse las eliminatorias de repechaje.

A qué hora y dónde ver el sorteo

Como ya te contábamos, será este viernes 5 de diciembre. Dará inicio a las 11:00 horas tiempo centro de México y podrás seguirlo a través de las plataformas digitales de la FIFA: sitio web, redes sociales, así como su canal de YouTube.

Además, este evento reunirá a artistas de renombre. Por ejemplo, Heidi Klum y Kevin Hart serán los presentadores de la ceremonia; el actor y productor Danny Ramírez compartirá escenario con grandes leyendas del futbol para brindar el sello Hollywood a la ocasión y el programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams.

Con información de Olympics.com