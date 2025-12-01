‘Chucky’ Lozano espera un “buen grupo” para México en el Mundial 2026

México será uno de los tres países anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá, de la Copa del Mundo del próximo año, la primera en la que participarán 48 selecciones.

Además, integra el primer bombo, en el que están las otras selecciones locales y los equipos nacionales mejor ubicados en el ranking de la FIFA, como España, Argentina, Brasil o Francia.

El sorteo de la competición, para la cual el Tri ya está clasificado como nación sede, tendrá lugar el viernes en Washington con la presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Ojalá que nos toque un grupo que sea bueno para México Hirving Lozano

"Ahora hay más equipos y son varias las posibilidades, ojalá que nos toque un grupo que sea bueno para México. Viviré el sorteo en casa con mi familia", dijo el exjugador del Nápoles en una rueda de prensa.

El extremo de 30 años, uno de los nombres más conocidos del balompié azteca, dio las declaraciones dos días después de que su club, San Diego FC, perdiera la final de la Conferencia Oeste de la MLS ante el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Lozano anotó el tanto del descuento de la derrota 3-1, que privó a San Diego de coronarse en su temporada inaugural en la liga norteamericana. El atacante volvió a arrancar el partido en la suplencia, una posición a la que fue relegado luego de tener roces con el entrenador Mikey Varas en octubre.

Chucky no quiso referirse al incidente con su técnico, pero confió en que no sea un problema para entrar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial.

El mexicano, primer jugador franquicia del San Diego, descartó la posibilidad de salir del cuadro californiano para buscar más competencia.

Lozano disputó 31 partidos y anotó 11 goles entre la temporada regular y los playoffs de la campaña 2025 de la liga norteamericana.

Con información de AFP