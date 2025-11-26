Publicidad

Deportes

GP de Qatar 2025: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo desde México?

Este fin de semana será la penúltima carrera de la actual temporada de Fórmula 1. Acá te decimos los detalles para que no te la pierdas.
mié 26 noviembre 2025 08:15 PM
GP de Qatar 2025: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo?
Lando Norris y Oscar Piastri. (Joe Portlock/Getty Images)

Ahora sí, llegamos a la recta final de la temporada 2025 de Fórmula 1 y este fin de semana es el turno del GP de Qatar, una carrera crucial para el Campeonato de Pilotos y, sobre todo, para los de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri.

La cita será en el Circuito Internacional de Losail, donde el británico Norris podría convertirse en campeón mundial o un escenario que no desea: ser superado o alcanzado en el puntaje por su coequipero el australiano Piastri o el actual campeón mundial Max Verstappen.

Así que, sin duda será un fin de semana de muchas emociones. De hecho, si nos vamos a un escenario extremo matemáticamente posible, los tres pilotos podrían llegar al GP de Abu Dahbi —última carrera de la temporada—, empatados a puntos, por lo que tendría que producirse una secuencia extraordinaria.

Esta vez la actividad de la máxima categoría del automovilismo no será tan temprano como a lo que estamos acostumbrados. Para que calientes motores y organices una reunión mañanera con tus personas favoritas para seguir la F1 este fin de semana, acá te dejamos los detalles:

Horarios del GP de Qatar en México

Práctica 1: viernes 28 de noviembre a las 07:30 horas tiempo centro de México.
Clasificación sprint: viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas tiempo centro de México.
Carrera sprint: sábado 29 de noviembre a las 08:00 horas tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas tiempo centro de México.
Carrera: domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas tiempo centro de México.

Dónde ver

Podrás seguir toda la actividad de este fin de semana a través de Sky Sports y en F1TV.

Cómo va el Campeonato de Pilotos

Acá las primeras cinco posiciones:

Lando Norris (McLaren): 390 puntos
Oscar Piastri (McLaren): 366 puntos
Max Verstappen (Red Bull): 366 puntos
George Russell (Mercedes): 294 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 226 puntos

