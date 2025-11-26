GP de Qatar 2025: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo desde México?

La cita será en el Circuito Internacional de Losail, donde el británico Norris podría convertirse en campeón mundial o un escenario que no desea: ser superado o alcanzado en el puntaje por su coequipero el australiano Piastri o el actual campeón mundial Max Verstappen.

Así que, sin duda será un fin de semana de muchas emociones. De hecho, si nos vamos a un escenario extremo matemáticamente posible, los tres pilotos podrían llegar al GP de Abu Dahbi —última carrera de la temporada—, empatados a puntos, por lo que tendría que producirse una secuencia extraordinaria.

Esta vez la actividad de la máxima categoría del automovilismo no será tan temprano como a lo que estamos acostumbrados. Para que calientes motores y organices una reunión mañanera con tus personas favoritas para seguir la F1 este fin de semana, acá te dejamos los detalles:

Horarios del GP de Qatar en México

Práctica 1: viernes 28 de noviembre a las 07:30 horas tiempo centro de México.

Clasificación sprint: viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas tiempo centro de México.

Carrera sprint: sábado 29 de noviembre a las 08:00 horas tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas tiempo centro de México.

Carrera: domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas tiempo centro de México.

Dónde ver

Podrás seguir toda la actividad de este fin de semana a través de Sky Sports y en F1TV.

Cómo va el Campeonato de Pilotos

Acá las primeras cinco posiciones:

Lando Norris (McLaren): 390 puntos

Oscar Piastri (McLaren): 366 puntos

Max Verstappen (Red Bull): 366 puntos

George Russell (Mercedes): 294 puntos

Charles Leclerc (Ferrari): 226 puntos