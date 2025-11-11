En esta fecha Red Bull presentará sus autos con motores Ford para temporada 2026

El evento de Red Bull Racing y Racing Bulls tendrá lugar el 15 de enero, mientras que el primer test de la F1 de 2026 se celebrará a puerta cerrada en el Circuit de Catalunya, del 26 al 30 de enero.

A la temporada actual aún le quedan tres carreras por disputar. Red Bull, ganador de los últimos cuatro campeonatos de pilotos con Max Verstappen, es el primer equipo en fijar una fecha de lanzamiento.

Ambos equipos están propulsados actualmente por unidades Honda, pero el fabricante japonés será socio exclusivo de Aston Martin a partir de 2026.

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dijo que el lanzamiento marca "un paso audaz hacia el futuro" y la culminación de años de colaboración entre Red Bull y Ford.

Ford tendrá competencia estadounidense en la F1 la próxima temporada, con el debutante equipo Cadillac respaldado por General Motors, y Haas, con motores Ferrari.

