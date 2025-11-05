Dembelé, Nuno Mendes y Hakimi son baja del PSG por varias semanas

Retirado entre lágrimas después de una dura entrada por detrás del colombiano Luis Díaz, el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi presenta un esguince severo en el tobillo izquierdo, lo que conllevará una indisponibilidad de varias semanas, explicó el parte médico.

Una semana después de su primera titularización desde su regreso de lesión, el delantero internacional francés y Balón de Oro Ousmane Dembélé sufre una lesión en el gemelo izquierdo, por lo que será sometido a un tratamiento durante las próximas semanas, detalla el comunicado del club parisino con el parte médico de los jugadores.

Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain. (Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Por último, el lateral izquierdo portugués Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y al igual que sus compañeros, será sometido a tratamiento durante las próximas semanas.

El martes, el PSG se mostró como un equipo alicaído, superado física y mentalmente por el Bayern.

"Cuando recuperas lesionados, no están en forma, no están al 100 por ciento. Es algo que debo gestionar mejor. Incluso con mi experiencia tengo que mejorar mucho al respecto", declaró en entrenador Luis Enrique.

Hasta el regreso de los tres, Warren Zaïre-Emery, o el joven de 16 años David Boly, podrían reemplazar a Hakimi. Lucas Hernandez o Lucas Beraldo se postulan para ocupar la vacante de Nuno Mendes, .

Con información de AFP