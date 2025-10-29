Publicidad

Vinicius Jr se disculpa por su reacción al ser sustituido en el Clásico español

El jugador brasileño tuvo una reacción confrontativa con su entrenador Xabi Alonso durante el partido Real Madrid vs Barcelona.
mié 29 octubre 2025 07:00 PM
Vinicius Junior tuvo una acalorada reacción contra su entrenador después de que fue sustituido en el Clásico español. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

El extremo del Real Madrid y una de sus figuras más famosas en este momento, Vinicius Jr, ofreció una disculpa pública por la forma en que reaccionó al ser sustituido en el clásico español del domingo pasado y por haberse marchado visiblemente molesto del campo de juego directo a los vestuarios.

A pesar de que ayudó activamente a lograr el gol de la victoria para el Real Madrid, el brasileño fue sustituido por su compatriota Rodrygo al minuto 71, decisión que lo hizo enfurecer y por lo que reclamó a su entrenador Xabi Alonso para después dirigirse directamente a los vestuarios.

Su actitud ensombreció la celebración del Real Madrid sobre el Barcelona, victoria que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra su acérrimo rival.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, publicó el futbolista en sus perfiles de redes sociales y, aunque explicó que se disculpó con sus compañeros, no mencionó al director técnico.

En su mensaje, Vinicius Jr atribuyó la actitud a su afán competitivo. “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”.

A pesar de esta publicación, toda la situación acentúa más el hecho de su tensa relación con Xabi Alonso desde que éste asumió el cargo de entrenador y quien lo ha sustituido en la mayoría de los partidos de la temporada a pesar de que Vinicius Jr y el delantero Kylian Mbappé han desarrollado una visible química que ayuda al equipo.

Pero incluso después de abandonar el terreno de juego, su participación en un partido tenso no había terminado. Reapareció justo antes del pitido final, tras la expulsión de Pedri y la pelea entre los dos equipos. Tuvo que ser sacado del campo mientras discutía con los jugadores del Barça.

El Real Madrid encabeza la clasificación de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barcelona, en segunda posición.

