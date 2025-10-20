F1: Piastri admite que tuvo su “primer fin de semana decepcionante” en Austin

Este fue el primer fin de semana que he sentido como una verdadera decepción Oscar Piastri

"Este fue el primer fin de semana que he sentido como una verdadera decepción”, declaró el piloto australiano.

Además, hizo un llamado a la calma ante la presión que están padeciendo los McLaren por parte de Max Verstappen (Red Bull), quien subió a lo más alto del podio este domingo.

Piastri, que concluyó en un decepcionante quinto lugar, rechazó que McLaren deba concentrar pronto sus esfuerzos en apoyarlo a él o a su coequipero Lando Norris para resistir el asedio en la clasificación de Verstappen.

"Tengo algunas cosas que tratar de entender de este fin de semana. Claramente no se trató solo de la clasificación", dijo Piastri, que partió el domingo desde un discreto sexto lugar de la parrilla en Austin, Texas.

"Después, el ritmo de carrera puede salvarte, pero tampoco lo tuve", admitió. "Obviamente, es algo en lo que quiero trabajar”.

A falta de cinco carreras, Piastri sigue liderando la clasificación general con 346 puntos, seguido del británico Norris (332) y de Verstappen (306).

El tetracampeón mundial viene acechando a los McLaren con tres victorias en los últimos cuatro Grandes Premios, levantando dudas sobre si la escudería británica priorizará el apoyo a uno de sus dos pilotos para maximizar sus opciones de victoria.