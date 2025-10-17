GP de EU 2025: Norris es el más rápido en la única práctica libre

La sorpresa de la sesión fue el alemán Nico Hülkenberg de Sauber, quien quedó segundo y superó a Oscar Piastri, coequipero de Norris, y tercero en la práctica.

El experimentado Hülkenberg llegó a liderar los cronos tras el sector 2 y terminó interponiéndose entre los dos monoplazas de McLaren, los dos favoritos al título mundial.

A falta de seis pruebas por disputar, Piastri aventaja en la clasificación general a Norris por 22 puntos, pero viene siendo superado por su vecino de garaje en los tres últimos Grandes Premios.

Otro veterano, el español Fernando Alonso de Aston Martin, ocupó la cuarta posición por delante del tetracampeón mundial Max Verstappen de Red Bull y del tailandés Alexander Albon de Williams.

El neerlandés Verstappen, tercero en la clasificación del Mundial, está necesitado de buenos resultados este fin de semana en el Circuito de las Américas para seguir aspirando a desbancar a Piastri y Norris.

El top 10 de la sesión lo completaron los británicos George Russell de Mercedes y Lewis Hamilton de Ferrari, el francés Isack Hadjar de Racing Bulls y otro inglés, el joven Oliver Bearman de Haas.

En una sesión muy disputada, nueve de las diez escuderías lograron colocar un auto entre los diez primeros puestos.

Únicamente Alpine no lo consiguió, con el argentino Franco Colapinto concluyendo en el puesto 16 y el francés Pierre Gasly en el 17 respectivamente.

El español Carlos Sainz de Williams y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari tuvieron problemas sus autos y marcaron el penúltimo y último tiempo de la tanda.

El Gran Premio de Estados Unidos solo tuvo una práctica libre porque se trata de una carrera con formato sprint.

Resultados de los primeros 10 lugares de las prácticas libres:

Lando Norris (McLaren) 1:33.294 (23 vueltas)

Nico Hülkenberg (Sauber) 1:33.549 (24)

Oscar Piastri (McLaren) 1:33.573 (26)

Fernando Alonso (Aston Martin) 1:33.639 (23)

Max Verstappen (Red Bull) 1:33.648 (26)

Alexander Albon (Williams) 1:33.920 (27)

George Russell (Mercedes) 1:33.931 (27)

Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33.965 (25)

Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:34.155 (25)

Oliver Bearman (Haas) 1:34.333 (27)