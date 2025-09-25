Alcaraz invencible: supera el susto de una lesión y brilla en su debut en Tokio

El jugador de 22 años, quien recuperó el primer puesto tras ganar el Abierto de Estados Unidos a principios de este mes, pidió un tiempo muerto médico en el 2-2 del primer set después de sufrir una sacudida en el pie izquierdo mientras se estiraba para una devolución.

El español regresó con un fuerte vendaje, pero jugó a pesar de las molestias, rompiendo a Báez para ponerse 5-4 por delante antes de terminar el set.

Tras una breve suspensión por lluvia, Alcaraz superó a Báez sin sufrir ningún quiebre y cerró la contienda en hora y media. Con esta victoria, Alcaraz mejora su récord de la temporada a 63-7, habiendo ganado 48 de sus últimos 51 partidos.

"Tenía miedo. No voy a mentir. Me lastimé el tobillo y no me sentía muy bien. Estoy contento de poder jugar después de eso", dijo Alcaraz.

"Intentaré estar listo para el próximo partido. Ha sido mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé que no continuaría."

Alcaraz, que aspira a convertirse en el sexto jugador que gana el título de Tokio siendo número uno del mundo, se enfrentará a continuación al belga Zizou Bergs.