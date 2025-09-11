Publicidad

En un día, FIFA recibe más de un millón de solicitudes de boletos para el Mundial 2026

Aunque el sorteo de preventa permanecerá abierto en los próximos días, arrancó con récord de solicitudes de boletos. Esto es lo que se sabe.
jue 11 septiembre 2025 05:34 PM
mundial 2026 estadios en mexico
El Akron es uno de los tres estadios en México que recibirán al Mundial 2026.

La FIFA recibió más de 1.5 millones de solicitudes de entradas de aficionados de 210 países en las primeras 24 horas del sorteo de preventa para el Mundial de 2026, dio a conocer este jueves el organismo rector del futbol mundial.

La extraordinaria demanda mundial para el torneo procedió principalmente de Estados Unidos, México y Canadá, seguidos de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La respuesta puso de relieve el atractivo internacional del torneo ampliado de 48 equipos que acogerán México, Canadá y Estados Unidos y que contará con 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas.

El sorteo estará abierto hasta la tarde del próximo viernes 19 de septiembre y la hora de inscripción no afectará a las posibilidades de los aficionados de conseguir entradas.

Los solicitantes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y se les asignarán franjas horarias para comprar las entradas a partir del 1 de octubre.

Las entradas costarán a partir de 60 dólares, pero durante la primera fase de venta se aplicarán precios dinámicos, según los cuales los aficionados pagarán precios diferentes en función de la demanda del mercado. Está previsto que en octubre se inicien otras fases de venta de entradas.

