La Selección Mexicana comienza a calentar motores rumbo a la Copa del Mundo 2026 y como parte de su preparación tendrá un partido amistoso ante Japón este fin de semana. Toma nota porque te decimos todos los detalles para que no te lo pierdas.
México vs Japón: a qué hora y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026
El Tri bajo la dirección técnica de Javier Aguirre se medirá ante el equipo nipón en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, una oportunidad para ponerse a prueba y afinar la estrategia del equipo.
Un total de 25 jugadores forman parte de la convocatoria de Aguirre para este partido, llamó la atención la ausencia de Memo Ochoa, sin embargo en su lugar jugará el arquero del Pachuca Carlos Moreno.
Otros nombres como Hirving Lozano, Erick Sánchez, Germán Berterame y Diego Lainez también están en la alineación para el amistoso.
A que hora es el México vs Japón
El partido será este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas tiempo centro de México.
Dónde verlo
Como casi es una tradición, el juego amistoso será transmitido en televisión abierta en el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca.
En total, la Selección Mexicana y la de Japón se han enfrentado en siete ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos: en 1968, 1996, 1998, 2000, 2013, 2020 y 2025. En seis de ellos ha ganado México.